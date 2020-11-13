ДТП на островке безопасности в Харькове: в деле появился еще один фигурант

На перехресті проспекту Науки та вулиці Космічної у Харкові громадянина Єгипту 22-річний Алі Хенді збив на Volkswagen Passat 4-х пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки. Фото: скріншот із відео

Харьковские полицейские установили еще одного фигуранта аварии, которая произошла на островке безопасности на просп. Науки.

Это водитель Volkswagen Jetta, 22-летний харьковчанин. Он допрошен в данном уголовном производстве в качестве свидетеля. Об этом рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Александр Умников.

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"Во время работы с видеозаписями выяснилось, что одновременно с автомобилем задержанного, который передвигался по проспекту Науки в направлении улицы Бакулина, в средней полосе движения следовал автомобиль Volkswagen Jetta. На перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина водитель начал совершать маневр налево в левую полосу движения, где ехал Volkswagen Passat, после чего и произошла авария", - рассказал Умников.

Его автомобиль изъят, осмотрен и помещен на специальную площадку полиции. Установить факт, причастен ли водитель автомобиля VolkswagenJetta к указанной аварии, возможно лишь после проведения экспертиз.

7 ноября около 16:00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической в ​​Харькове гражданина Египта 22-летний Али Хэнди сбил на Volkswagen Passat группу пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 10-летний мальчик, были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 9 ноября Киевский районный суд арестовал подозреваемого с правом внесения залога в размере 10 млн 510 тыс. гривен. Если его вину докажут - могут посадить на 8 лет.