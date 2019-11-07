Драка фанатов в центре Львова: появились детали конфликта

В драке, которая продолжалась почти два часа, были задействованы более 100 человек. Фото: i.ytimg.com

Украинские футбольные болельщики рассказали, почему подрались с французскими фанатами в центре Львова.

По их словам, французы первые начали противостояние еще во Франции, пишет Zaxid.net

"Мы были во Франции на выезде. И они первые начали конфликтовать, постоянно провоцировали нас, показывали неприличные жесты и матерились ", - говорит о начале конфликта болельщик ФК" Олександрія "Артем.

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В драке, которая продолжалась почти два часа, были задействованы более 100 человек.

По словам болельщика, украинские фанаты дерутся с болельщиками французского футбольного клуба "Сент-Этьен" не впервые.

"Они уже дрались раньше с болельщиками из Днепра и Киева, когда играли против наших команд. Поэтому есть уже определенная история противостояний наших фанов и французских ", - говорит болельщик Артем.

Украинские болельщики предполагают, что провокации от гостей будут и сегодня на матче на "Арене Львов", где ФК "Олександрія" будет принимать "Сент-Этьен".

"Мы спокойные люди. Что мы будем на них смотреть, реагировать. Мы приехали болеть за свою команду, а они себе пусть реагируют сами на себя. Я приехал поболеть, а не кому-то морду набить ", - резюмирует Артем.

Французы драки не комментируют и ведут себя агрессивно.

Вечером 6 ноября в центре Львова состоялась массовая драка среди болельщиков футбола. Прекратить инцидент выехали полицейские экипажи. В драке участвовали футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии.