Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города

В драке участвовали футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. Фото: vi.ill.in.ua

Вечером 6 ноября в центре Львова состоялась массовая драка среди болельщиков футбола.

Прекратить инцидент выехали полицейские экипажи, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

В драке участвовали футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии.

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Полиции удалось прекратить драку, в которой были задействованы около 100 человек. В то же время двое полицейских пострадали, а 2 служебных автомобиля повредили. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решают вопросы правовой квалификации.

В Киеве на Троещине вечером 4 октября произошла массовая драка со стрельбой. В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали.