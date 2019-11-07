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четверг, 07 ноября 2019 09:19

Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города

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Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
В драке участвовали футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. Фото: vi.ill.in.ua

Вечером 6 ноября в центре Львова состоялась массовая драка среди болельщиков футбола.

Прекратить инцидент выехали полицейские экипажи, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

В драке участвовали футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии.

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Полиции удалось прекратить драку, в которой были задействованы около 100 человек. В то же время двое полицейских пострадали, а 2 служебных автомобиля повредили. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решают вопросы правовой квалификации.

В Киеве на Троещине вечером 4 октября произошла массовая драка со стрельбой. В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали.

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07
ноября

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