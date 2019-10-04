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пятница, 04 октября 2019 23:18

В столице произошла массовая драка со стрельбой

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В столице произошла массовая драка со стрельбой
Участники драки скрылись на двух автомобилях. Фото: Delo.ua

В Киеве на Троещине вечером 4 октября произошла массовая драка со стрельбой.

В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Участники драки скрылись на автомобилях Chevrolet и Volkswagen. Правоохранители ввели в столице план-перехват.

Как отмечается, в пострадавшего медики обнаружили травму головы и перелом ноги.

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В Запорожье мужчина во время ссоры напал с ножом на своих друзей. Во время распития спиртных напитков между тремя мужчинами возник конфликт и произошла драка. В результате злоумышленник нанес ножевые ранения двум мужчинам.

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