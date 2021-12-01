"ДНР, ЛНР - вы крутые" - тиктокер разозлила сеть разговорами о войне

Тиктокерша из Киева "поразмышляла" о войне и разозлила сеть. Фото: скриншот

Тиктокер из Киева записала "размышление" о войне на Востоке. Она предложила Украине отказаться от захваченных земель Донбасса. И всем писать завещания. Потому что в феврале ожидается нападение России.

Видео со своими суждениями она выложила в TikTok, назвав их "мнением обычного жителя Украины", сообщает "Катарсис".

"Давайте размышлять логично. За что идет война? Почему? Я говорю об этом с улыбкой не потому, что мне плевать на войну. Но я настолько поражена тем, что мы живем в двадцать первом веке - и кому-то просто нужны земли и сухопутный выход к морю. Это так важно для огромной страны? Если мы не можем противостоять и сохранить свои земли, почему мы не можем их просто отдать? ДНР, ЛНР - вы крутые! Я за вас руками и ногами. Но зачем Украине эти земли, где их не принимают и не хотят? Если на нас в феврале нападут и мы все умрем, то надо писать завещание", - сказала тиктокер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке

Такая позиция вызвала негодование среди украинцев.

"Ждем извинений", "Если на тебя напал насильник, то почему ты после него идешь в полицию и в процессе сопротивляешься? Просто отдайся, ты же слабее", - пишут в комментариях.

Блоггер из Ирпеня Киевской области 18-летняя Диана Калеганова назвала украинский язык "е*баным" и выступила за его запрет. Также она публиковала запись разговора в Telegram, где кому-то объясняла, что ее фамилия - российская.