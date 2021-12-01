"ДНР, ЛНР - вы крутые" - тиктокер разозлила сеть разговорами о войне

 
Ексклюзивы
1/5
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 261
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1260
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 3528
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3663
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5580
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 14535
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3807
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 459
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2331
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 459
Фото
Все фото
4
6
3
19
2
Воровали деньги в ЕС и вкладывали в наркобизнес: СБУ обезвредила преступную банду
Воровали деньги в ЕС и вкладывали в наркобизнес: СБУ обезвредила преступную банду
Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн
Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн
Взрыв в Новой Одессе: под завалами больше никого не ищут
Взрыв в Новой Одессе: под завалами больше никого не ищут
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Видео
Все видео
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 1539
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2457
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 864
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3825
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3843
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
30 ноября 2021
Просмотров: 504
Вибір
– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене ...
среда, 01 декабря 2021 12:24

"ДНР, ЛНР - вы крутые" - тиктокер разозлила сеть разговорами о войне

  Комментировать
&quot;ДНР, ЛНР - вы крутые&quot; - тиктокер разозлила сеть разговорами о войне
Тиктокерша из Киева "поразмышляла" о войне и разозлила сеть. Фото: скриншот

Тиктокер из Киева записала "размышление" о войне на Востоке. Она предложила Украине отказаться от захваченных земель Донбасса. И всем писать завещания. Потому что в феврале ожидается нападение России.

Видео со своими суждениями она выложила в TikTok, назвав их "мнением обычного жителя Украины", сообщает "Катарсис".

"Давайте размышлять логично. За что идет война? Почему? Я говорю об этом с улыбкой не потому, что мне плевать на войну. Но я настолько поражена тем, что мы живем в двадцать первом веке - и кому-то просто нужны земли и сухопутный выход к морю. Это так важно для огромной страны? Если мы не можем противостоять и сохранить свои земли, почему мы не можем их просто отдать? ДНР, ЛНР - вы крутые! Я за вас руками и ногами. Но зачем Украине эти земли, где их не принимают и не хотят? Если на нас в феврале нападут и мы все умрем, то надо писать завещание", - сказала тиктокер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке

Такая позиция вызвала негодование среди украинцев.

"Ждем извинений", "Если на тебя напал насильник, то почему ты после него идешь в полицию и в процессе сопротивляешься? Просто отдайся, ты же слабее", - пишут в комментариях.

Блоггер из Ирпеня Киевской области 18-летняя Диана Калеганова назвала украинский язык "е*баным" и выступила за его запрет.

Также она публиковала запись разговора в Telegram, где кому-то объясняла, что ее фамилия - российская.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"ДНР, ЛНР - вы крутые" - тиктокер разозлила сеть разговорами о войне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков

Марш миллиона: началась Революция достоинства

Женщина не уступила место в автобусе: ее арестовали

За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 24435
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 11808
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 10783
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
5
 Просмотров: 9198
&quot;Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла&quot; - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
"Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла" - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
 Просмотров: 8451
Происшествия
Непогода валила деревья. Погибла женщина
Непогода валила деревья. Погибла женщина Просмотров: 135
Смерть 20-летней осужденной в СИЗО: на здоровье она не жаловалась
Смерть 20-летней осужденной в СИЗО: на здоровье она не жаловалась
 Просмотров: 486
Ураган затопил корабль
Ураган затопил корабль Просмотров: 594
22-летнего полицейского по дороге на работу раздавил поезд
22-летнего полицейского по дороге на работу раздавил поезд Просмотров: 819
Нападение на журналистов "Схем": обвиняемые не признают вины
Нападение на журналистов "Схем": обвиняемые не признают вины Просмотров: 216
Больше всего комментируют
5
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
2
Арахамия прокомментировал информацию о госперевороте
Голосов: 2826
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть