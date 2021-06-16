"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке

Блогерша из Ирпеня сделала скандальное заявление. Фото: скриншот с видео

Блогерша из Ирпеня Киевской области 18-летняя Диана Калеганова назвала украинский язык "*баным" и выступила за его запрет.

На скандальное заявление девушки обратил внимание Тelegram-канал "Катарсис".

"Просто я бы бл*ть на*уй запретила *баный украинский язык", - писала Калеганова в cторис Instagram, где имеет 411 подписчиков.

Также она публиковала запись разговора в Telegram, где кому-то объясняла, что ее фамилия - русская.

"Я - русская, со мной Бог", - говорила блогерша.

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Выяснилось, что с 2020 года девушка изучает журналистику в Межрегиональной академии управления персоналом в Киеве. В школе она запомнилась агрессивным поведением. Директор якобы писал на девушку заявление в горсовет с просьбой прислать сотрудника полиции и привести ее мать в школу.

"Потому что Диана, далее цитата: "Очень недисциплинированная, агрессивная, постоянно конфликтует с учителями и учениками, грубит всем, с одноклассниками не общается, оскорбляет их, используя нецензурную лексику", - говорится в посте.

Позже Калеганова заявила в видео, что хочет извиниться перед людьми, которые "топят за украинский язык без всякого фанатизма, национализма и такого другого".

В то же время девушка пожаловалась на угрозы в соцсетях. Мол, неизвестные пишут и звонят не только ей, но и ее матери.

Скандальная блогерша под ником ttiisshhiinnaa вместе с компанией устроили в гостиничном номере вечеринку, а затем разгромили его. Инцидент произошел ночью 1 июня. Следователи начали уголовное производство. Дело расследуют как хулиганство. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы или до четырех за решеткой. Известно также, что в прошлом году блогершу от самоубийства спасали патрульные. Она поссорилась с любимым и хотела прыгнуть с моста Метро.