"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше

В извинения Яны воины не верят.

Военные Вооруженных сил Украины с линии фронта обратились к жительнице города Чугуев, что на Харьковщине, Яне Ковалевой, которая называла воинов "тварями".

"Ненавижу этих тварей... Он там пролежал в тенечке, та какой ты нах*р герой, против кого они воюют", - говорила женщина, которая работает бьюти-мастером.

Впоследствии из-за общественного резонанса она извинилась за сказанное.

В Чугуеве дислоцируется 92 бригада - та, что прошла Иловайск и Дебальцево, задерживала российских ГРУшников Ерофеева и Александрова, напоминают журналисты программы "Вікна-новини".

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Воин, который защищает Украину, обращается к девушке из окопов: "Я приглашаю тебя, твоего мужа, официально к себе на позицию, где мы "прохлаждаемся в тенечке под деревцем, ножками машем" и добавляет: "Пока ты работаешь, отдыхаешь, гуляешь, спишь дома рядом со своим мужем".

Еще один воин говорит: "Я бросил работу, отец троих детей, пришел защищать свою страну".

Женщины-военнослужащие с фронта также обратились к Яне: "Мороз, дождь, непогода, минус 25. Когда по тебе палят два с половиной часа, минометный обстрел. Когда ты слышишь эти выходы, слышишь свист, считаешь те секунды, пока летит эта мина".

Журналисты хотели передать приглашение от бойцов Яне лично, но по месту регистрации бьюти-мастера не нашли. Где Яна наращивает ресницы журналисты тоже не узнали, официальных данных о ее салоне и платит ли она налоги нет.

Все указанные в ее профиле Instagram номера выключены.

Киборг, ветеран АТО Бориса Рябуха говорит: то, что говорит Яна, слышать больно. "Но наверное у нас уже есть какие-то блоки на людей", - говорит мужчина. В извинения Яны Борис не поверил, как и бойцы из "нулей".

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.