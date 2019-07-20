Директор турагенства сбежала с деньгами клиентов

В Запорожье разыскивают 32-летнюю Веру Квашенкину. Она руководитель туристического агентства "Шандры-Мандри". Сбежала с деньгами клиентов. Фото - facebook.com/vasiliy.busharov

В Запорожье разыскивают 32-летнюю Веру Квашенкину. Она руководитель туристического агентства "Шандры-Мандри". В конце июня закрыла офис и исчезла с деньгами клиентов. Пострадавшие обратились в полицию.

"На сегодня имеем 17 заявлений от пострадавших. Их может быть больше. Открытое уголовное производство по факту мошенничества. Место нахождения работницы турагенства устанавливается", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Екатерина Людвик.

Сколько денег не вернула Квашенкина своим клиентам - устанавливается. Сами пострадавшие говорят, за путевки платили от 20 до 150 тыс. грн, в зависимости от тура. По их подсчетам, у них украли меньше $300 тыс. (7,8 млн грн, -Gazeta.ua).

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"В декабре прошлого года я оплатила у нее раннее бронирование. 27 июня этого года мы должны были вместе с детьми и родителями лететь в Турцию. За путевки заплатила 120 тысяч гривен. За два дня до вылета Вера приехала ко мне и сказала, что тура нет, деньги она вернет, написала расписку. А теперь она просто исчезла", - говорит одна из пострадавших Ольга Пронина.

Офис, который снимала Квашенкина на просп. Металлургов - закрыт. На дверях женщина оставила письмо, в котором сообщает о трудностях.

Неофициально пострадавшие выяснили, что женщина 28 июня покинула Украину. Сейчас может находиться в Египте. В ее офисе уже провели обыск, но никаких результатов он не дал.

Мария Микитенко из Киева стала жертвой туристической фирмы - однодневки. Дала задаток 600 гривен за путевку в Турцию на майские праздники. На почту прислали горячую предложение. Обещали отдых в 5-звездочном отеле по прошлогодним ценам. Когда перекинула деньги - телефон менеджера уже был отключен.