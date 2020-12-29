Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года

В Днепропетровской области задержали 31-летнего лидера межрегиональной преступной группы, подозреваемого в разбойных нападениях на фермерские хозяйства. Фото: t.me/dkr_npu

В Днепропетровской области задержали 31-летнего лидера межрегиональной преступной группы.

Он в конце 2018 года, будучи действующим депутатом одного из районных советов области, организовал и вместе с другими злоумышленниками совершил вооруженное разбойное нападение, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Злоумышленники в балаклавах, угрожая оружием, связали охранника фермерского предприятия Днепропетровщины и украли сейф с 50 тысячами долларов, документацией и другим имуществом", - рассказали в полиции.

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Во время проведения обысков изъято ряд вещественных доказательств, в том числе похищенный сейф, огнестрельное оружие, боеприпасы и "специальную" одежду.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения. По решению суда он находится под стражей. Устанавливается причастность банды к другим преступлениям на территории Украины.

Двух членов банды силовики задержали 21 сентября. Полиция провела обыски по месту жительства злоумышленников, в гаражах и автомобилях. Было изъято нарезное и гладкоствольное оружие, гранаты, мобильные телефоны, автомобильные номерные знаки и камуфлированная одежда.