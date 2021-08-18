Дело Шеремета: Кузьменко заявила о слежке

Детский хирург Кузьменко сообщила о слежке. Фото: LB

Врач Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщила о преследовании.

Об этом подозреваемая заявила на своей странице в Facebook.

"Ситуация неприятная - нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны Дугарь, я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной", - отметила Кузьменко.

В связи с слежкой Кузьменко решила заявить, что не имеет суицидальных настроений, ее машина в идеальном состоянии, а сама она осторожный водитель.

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Также врач добавила, что не имеет проблем со здоровьем и попросила считать ложью и расценивать как крик о помощи, если она неожиданно начинает брать на себя вину за убийство Шеремета.

6 августа Яна Дугар, которую обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заяила о слежке. В ее доме срабатывает сигнализация, а у него подозреваемая замечала "чужих". По мнению Дугар, это запугивание и давление. Поэтому она заявила об отсутствии намерений самоубийства. 4 августа Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения фигурантке дела Шеремета детскому хирургу Юлии Кузьменко. Ее отпустили из круглосуточного домашнего ареста на ночной и сняли электронный браслет.