Дело Шеремета: Кузьменко заявила о слежке

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1044
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 594
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2061
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 4869
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 621
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 1971
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1998
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 954
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 216
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
31 Просмотров: 2610
Фото
Все фото
3
3
4
8
3
&quot;Родился в рубашке&quot; - Данылюк попал в ДТП
"Родился в рубашке" - Данылюк попал в ДТП
Таможенник совершил смертельную аварию и скрылся: показали фото
Таможенник совершил смертельную аварию и скрылся: показали фото
Зарубил и сбросил в колодец: сын жестоко расправился с матерью
Зарубил и сбросил в колодец: сын жестоко расправился с матерью
Поваленные деревья и затопленные улицы: в Украине зверствует непогода
Поваленные деревья и затопленные улицы: в Украине зверствует непогода
Во время веломарафона в Венгрии погибла украинка
Во время веломарафона в Венгрии погибла украинка
Видео
Все видео
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Миллионер скрылся с места смертельного ДТП
Миллионер скрылся с места смертельного ДТП
К приезду хасидов СБУ провела в Умани антитеррористические учения
К приезду хасидов СБУ провела в Умани антитеррористические учения
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
Интервью
1/5
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 846
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1152
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 576
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 396
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
18 августа 2021
Просмотров: 324
На одну ніч
Божечки, як же я злюся на себе! Навіщо погодилася? Треба було одразу тікати. Ми приїхали до Чернівців на пів дня, власне, лише переночувати. А це моє ...
среда, 18 августа 2021 22:56

Дело Шеремета: Кузьменко заявила о слежке

  Комментировать
Дело Шеремета: Кузьменко заявила о слежке
Детский хирург Кузьменко сообщила о слежке. Фото: LB

Врач Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщила о преследовании.

Об этом подозреваемая заявила на своей странице в Facebook.

"Ситуация неприятная - нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны Дугарь, я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной", - отметила Кузьменко.

В связи с слежкой Кузьменко решила заявить, что не имеет суицидальных настроений, ее машина в идеальном состоянии, а сама она осторожный водитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: Антоненко и Дугарь продлили меры пресечения

Также врач добавила, что не имеет проблем со здоровьем и попросила считать ложью и расценивать как крик о помощи, если она неожиданно начинает брать на себя вину за убийство Шеремета.

6 августа Яна Дугар, которую обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заяила о слежке. В ее доме срабатывает сигнализация, а у него подозреваемая замечала "чужих".

По мнению Дугар, это запугивание и давление. Поэтому она заявила об отсутствии намерений самоубийства.

4 августа Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения фигурантке дела Шеремета детскому хирургу Юлии Кузьменко. Ее отпустили из круглосуточного домашнего ареста на ночной и сняли электронный браслет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Шеремета: Кузьменко заявила о слежке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Миллионер скрылся с места смертельного ДТП

Самое читаемое
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6129
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 6093
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 17 Просмотров: 5445
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 4878
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
40
 Просмотров: 4869
Происшествия
Гибель мэра Кривого Рога: озвучили аргумент против суицида
Гибель мэра Кривого Рога: озвучили аргумент против суицида Просмотров: 729
Застреленным в Киеве оказался иностранец, который находился в розыске
Застреленным в Киеве оказался иностранец, который находился в розыске Просмотров: 558
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
 Просмотров: 1215
Неадекват поджег сожительницу и хотел сжечь полицейских
Неадекват поджег сожительницу и хотел сжечь полицейских Просмотров: 252
В Польше привязали ремнями украинца, который напал на полицейских. Он задохнулся
В Польше привязали ремнями украинца, который напал на полицейских. Он задохнулся Просмотров: 999
Больше всего комментируют
17
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
11
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
8
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
2
Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написало законопроект
Голосов: 65
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть