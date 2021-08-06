"Замечаю на себе глаза" - Дугарь заявила о слежке

Одна из обвиняемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь заявляет о слежке за собой. Фото: facebook.com/Яна Дугарь

Яна Дугарь, которую обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявляет о слежке.

В ее доме срабатывает сигнализация, а возле него замечала "чужих", рассказала в Facebook.

"В последнее время в стране происходит ряд событий. Одно из них - повешенный глава Белорусского дома в Украине - Виталий Шишов. Параллельно происходят определенные события со мной: замечаю (опять) на себе "глаза"; срабатывает сигнализация в доме на втором этаже и в разных комнатах; чужие под домом; видеосообщения о том, как за мной следят", - написала она.

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По мнению Дугарь, это запугивание и давление. Поэтому она заявляет об отсутствии намерений самоубийства.

"Хочу сделать заявление. У меня нет депрессии и мыслей о самоубийстве. Я люблю жизнь, у меня большие планы. Психологическое состояние в норме", - говорится в заявлении Дугарь.

Она убеждена, что есть основания полагать, что может быть давление на всех трех обвиняемых - Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко и на нее - со стороны тех, "кто действительно знает причастных к убийству Шеремета, или имеет отношение к этому".

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года - его взорвали в автомобиле. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Сейчас Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом, Кузьменко - под ночным домашним арестом, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.