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понедельник, 17 января 2022 15:44

Дело 16-летнего Харьковского "пошло" к другой судье, но она заболела

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Дело 16-летнего Харьковского &quot;пошло&quot; к другой судье, но она заболела
В Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti устроил смертельную аварию. Фото:suspilne.media

Дело о смертельном ДТП в Харькове с участием 16-летнего Николая Харьковского после самоотвода Татьяны Янцовской перераспределили на Юлию Сиренко. Но она заболела.

Поэтому вопрос пребывания Харьковского под стражей будет решать судья Ирина Блага, сообщила 17 января и. о. спикера суда Ольга Золотухина, передает Суспільне.

"Во время повторного автоматизированного распределения в суде 14 января определили, что дело будет рассматривать Юлия Сиренко. С сегодняшнего дня судья на больничном", - рассказала Золотухина.

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26 января истекает срок меры пресечения Харьковскому. 17 января суд получил ходатайство прокуратуры Харьковской области о ее продлении в виде содержания под стражей.

"В связи с пребыванием судьи Сиренко на больничном путем автоматизированного распределения указанного ходатайства для его рассмотрения определили судью Благу Ирину Сергеевну", - сообщили в суде.

Ходатайство рассмотрят 19 января в 9:50. От того, состоится ли в тот же день подготовительное заседание по делу, будет зависеть, выйдет ли из больничного судья Сиренко.

26 октября 2021-го в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым авто Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

Следствие по делу было завершено в конце декабря 2021 года.

Материалы передали в суд и распределили дело на судью Татьяну Янцовскую, которая по другому делу осудила Харьковского условно. Подготовительное заседание назначили на 19 января. Однако 12 числа судья заявила о самоотводе.

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Дата
17
января

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