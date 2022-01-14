Рассказали о состоянии двойняшек, осиротевших во время ДТП

Под Харьковом столкнулись две легковушки. Одна из них – службы такси. Погибли оба водителя и жена таксиста. Дети супругов в больнице. Фото: hk.npu.gov.ua

Состояние трехлетних Юли и Дениса Деревянко, родители которых погибли в аварии на окружной под Харьковом, улучшается.

Состояние девочки удовлетворительное, ее планируют перевести в детское травматологическое отделение больницы №17. Об этом информирует пресс-служба городского совета Харькова со ссылкой на заммэра Светлану Горбунову-Рубан.

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"Мальчику тоже получше, но пока его состояние такое же стабильно тяжелое. Он остается на аппарате искусственной вентиляции легких", — говорится в сообщении.

В аварии на окружной погибли родители детей 29-летняя Яна и 31-летний Александр Деревянко.

Авария произошла 12 января примерно в 8:50 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский близ села Черкасская Лозовая. Там 34-летний водитель KIA выехал на встречную полосу и в лоб влетел в автомобиль службы такси Toyota. В последнем ехали 31-летний Александр Деревянко с женой 29-летней Яной и трехлетними двойняшками. На месте погибли оба водителя и пассажирка такси. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мальчика тяжелая травма головы, перелом черепа, ушиб мозга и перелом бедра. У девочки – переломы обоих бедер.