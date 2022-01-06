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четверг, 06 января 2022 23:48

Дело 16-летнего Харьковского рассмотрит судья, давшая ему условный срок

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Дело 16-летнего Харьковского рассмотрит судья, давшая ему условный срок
В Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti совершил смертельную аварию. Фото:suspilne.media

Подготовительное заседание по делу водителя Infiniti 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельной аварии и Харькове, назначено на 19 января. Дело распределили на судью Татьяну Янцовскую, которая по другому делу осудила Харьковского условно.

О начале рассмотрения дела в Червонозаводском суде сообщил Gazeta.ua спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

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Адвокат родственников погибшего водителя Chevrolet Игорь Черняк обратил внимание, что в июле 2021 года судья Татьяна Янцовская вынесла приговор Харьковскому по делу о стрельбе в торговом центре. Она признала Харьковского виновным в умышленном средней тяжести телесном повреждении и назначила ему два года лишения свободы, но освободила от отбывания наказания с испытательным сроком на год.

"Рассмотрение дела по обвинению Николая Харьковского в Червонозавдоском районном суде будет осуществлять судья Татьяна Янцовская, ранее приговорившая Николая Харьковского к условному наказанию", - рассказал Черняк.

До 19 января сторона потерпевших будет решать, заявлять ли отвод судьи Янцовской.

26 октября 2021 года в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвала на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

Следствие установило, что в момент ДТП автомобиль Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы. А водитель мчался со скоростью 180 км/ч.

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