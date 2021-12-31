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пятница, 31 декабря 2021 19:10

Дело 16-летнего Харьковского обросло еще двумя уголовными производствами

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Дело 16-летнего Харьковского обросло еще двумя уголовными производствами
В Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti совершил смертельную аварию. Фото:suspilne.media

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский может предстать перед судом уже в январе.

Еще два уголовных производства касаются его сообщения о якобы угоне Infiniti и родителей подозреваемого, допустивших несовершеннолетнего сына за руль без прав вождения. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"Досудебное следствие по делу совершенного 16-летним водителем ДТП с погибшим и пострадавшими завершено. Дело уже передано в суд", - говорится в сообщении.

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После ДТП 16-летнего водителя и трех пассажиров Infiniti - двух 19-летних мужчин и 16-летнюю девушку - доставили в больницу. Оттуда водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

Это уголовное производство и в отношении родителей Харьковского еще продолжаются.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

Следствие установило, что к моменту ДТП автомобиль Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы. А водитель мчался со скоростью 180 км/ч.

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Дата
31
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