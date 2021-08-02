ЧП в курортном поселке: водный мотоцикл протаранил "банан" с людьми

В Кирилловке Запорожской области водный мотоцикл врезался в "банан" с людьми. Шесть искалеченных. Фото: zatoka-ua.com

В курортной Кирилловке Запорожской области водный мотоцикл врезался в "банан" с людьми. В результате травмированы шесть человек.

Несчастье произошло 1 августа около 18:00, сообщили в областном центре экстренной медицины и медицины катастроф.

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"30-летний мужчина получил закрытую травму позвоночника, 43-летняя женщина - закрытую травму правого бедра. Их госпитализировали. Еще четырем пострадавшим оказана медицинская помощь: мужчинам 30 и 41 лет, 43-летней женщине и мальчику, 9 лет", - рассказали медики.

Обстоятельства столкновения устанавливают полицейские.

В поселке Совиньон Одесской области в море, в нескольких десятках метров от берега, столкнулись водный мотоцикл и резиновая лодка. В результате 26-летняя женщина, находившаяся в резиновой лодке, получила тяжелые травмы.