Чиновника расстреляли на глазах у свидетелей

Четыре года назад 30 мая в Киеве убили советника директора государственного предприятия Укрспирт 49-летнего Виктора Панкова.

Это произошло возле новостройки на ул. Михаила Гришко, 9, когда Панков шел к своему автомобилю. Неизвестный четыре раза выстрелил ему в спину. Панков упал у капота машины. Нападавшие скрылись на Audi. Следствие отрабатывало разные версии. Из основных - профессиональная деятельность.

Фото: 112.ua

Уже 2 июня правоохранители отчитались, что личность убийцы установили и собрали достаточно доказательств для объявления ему подозрения. А в конце декабря 2017 года полиция задержала подозреваемых в убийстве и совершении ряда других покушений в Киеве, сообщил тогдашний глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в Киеве", - заявил Князев.

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Установлена ​​причастность пяти задержанных к избиению бизнесмена 29 марта, взрыва возле киевского вуза 1 мая, покушения на другого бизнесмена 23 июня на улице Тургеневской. Подозреваемого в организации Петра Дугинова задержали на территории соседнего государства, рассказывал тогда Князев.

Дугин - основатель "Всеукраинской ассоциации защиты окружающей среды. В июле 2018-го его приговорили к пяти годам тюрьмы. Такой приговор он получил, заключив сделку со следствием, говорится в материалах суда. Было установлено, что он действовал по заказу экс-главы Укрспирта Михаила Лабутина. Все соучастники убийства получили по $ 3,3 тыс. за работу.

Лабутина задержали в Румынии в декабре 2017 года. Он скрывался в этой стране под другим именем. Но в его экстрадиции Украине отказали, сообщал в октябре 2019-го первый заместитель генпрокурора Виталий Каськив.

"В данном деле Румыния отказала в выдаче этого подозреваемого на том основании, что в Украине есть угроза применения к нему пыток", - сказал Каськив.

Отметим, что Лабутина также разыскивал Интерпол по подозрению в растрате средств Укрспирта в сумме 172,5 млн грн и уклонении от уплаты НДС на 28,2 млн грн.

Виктор Панков родом из села Лутище Ахтырского района Сумской области. В 2008-2009 годах был членом правления НАК "Надра Украины", с 2012 го работал на государственном предприятии Укрспирт. Был заместителем генерального директора по юридическим вопросам, исполнял обязанности гендиректора. В декабре 2013 года уволился и перешел в Черноморнефтегаз на должность советника председателя правления. Баллотировался в народные депутаты по мажоритарному округу №162 в Сумской области. В последнее время Панков вернулся на должность советника директора Укрспирта. У него остались жена и сын.