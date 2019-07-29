Чиновника Гоструда задержали на взятке

В Житомире задержали чиновника. Фото: 112

В Житомире полиция задержала на взятке начальника отдела Управления Гоструда в области.

Чиновник требовал деньги от предприятия за положительное решение вопроса по согласованию ежегодного плана развития горных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Чиновник хотел получить взятку в размере $ 2 тыс.

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Задержали злоумышленника 29 июля на рабочем месте, в помещении государственного учреждения. Он только что получил первую часть взятки в размере $ 1 тыс.

Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении преступления, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от должности.

В Житомире будут судить женщину, которая 2 года была депутатом террористической группировки ДНР. Прокуратура уже направила материалы досудебного расследования в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.