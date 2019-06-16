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воскресенье, 16 июня 2019 16:58

Четыре страны остались без света

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Четыре страны остались без света
Более 48 млн человек живут без электричества. Фото из открытых источников.

Неисправность электросети привела к отключению электроэнергии на всей территории Аргентины и Уругвая. Энергии не стало также в части Бразилии и Парагвая.

Электричество пропало около 7 утра по местному времени. Это привело к остановке поездов и сбоев в работе других видов транспорта, пишут аргентинские СМИ.

Совокупное население Аргентины и Уругвая составляет около 48 млн человек.

Это случилось в то время, когда люди в некоторых регионах Аргентины готовятся к местным выборам. Среди пострадавших провинций в стране были Санта-Фе, Сан-Луис, Формоза, Ла-Риоха, Чубут, Кордова и Мендоса.

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В соцсетях пишут, что отключение энергии имеет большой масштаб. Оно распространяется от столицы Буэнос-Айреса на севере до Мендосы на западе и Комодоро-Ривадавии на юге, среди многих других городов.

В провинции Цзянси в Восточном Китае 13 июня произошло масштабное наводнение, погибли более 60 человек. Из-за происшествия также эвакуировали 356 тыс. человек. Об этом со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Китая сообщают китайские СМИ.

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Дата
16
июня

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