В Китае произошло масштабное наводнение: десятки погибших

В Китае в результате стихийного бедствия погибли более 60 человек. Фото: Vestikavkaza

В провинции Цзянси в Восточном Китае 13 июня произошло масштабное наводнение, погибли более 60 человек.

Из-за происшествия также эвакуировали 356 тыс. человек. Об этом со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Китая сообщают китайские СМИ.

В результате наводнения было разрушено 9,3 тыс домов и повреждены 3,71 млн гектаров сельхозугодий. Убытки оценивают в 13,35 млрд юаней, около 1,93 млрд долларов.

Как отмечается, более 4,3 тыс. чловек были спасены от наводнений в районах от провинции Гуандун на юго-востоке до юго-западного Китая Чунцин в верховьях реки Янцзы.

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В пострадавшие районы власти направили гуманитарную помощь.

В реке Кодыма на территории города Балта в Одесской области течение снесло конструкцию, которая служила барьером для рыбы. Вода начала выносить рыбу на местные поля и огороды.