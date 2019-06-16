В Китае произошло масштабное наводнение: десятки погибших

 
Ексклюзивы
1/5
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 108
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 189
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
31 Просмотров: 4797
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 288
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 459
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1647
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3258
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3258
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
2 Просмотров: 24786
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7740
Фото
Все фото
5
6
41
4
13
&quot;Марихуана пахло все, даже пес&quot;, - девушка рассказала о работе волонтером в Испании
"Марихуана пахло все, даже пес", - девушка рассказала о работе волонтером в Испании
Создали 600-метровую картину на траве
Создали 600-метровую картину на траве
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Показали фото с места гибели украинцев в Польше
Показали фото с места гибели украинцев в Польше
Массовый психоз: блоггеры пиарятся на Чернобыльской трагедии
Массовый психоз: блоггеры пиарятся на Чернобыльской трагедии
Видео
Все видео
В Китае произошло масштабное наводнение: десятки погибших
В Китае произошло масштабное наводнение: десятки погибших
США показали видеодоказательство нападения Ирана на танкеры
США показали видеодоказательство нападения Ирана на танкеры
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
Путин забыл: целый город России просит убежища в Канаде
Путин забыл: целый город России просит убежища в Канаде
"Будьте добрыми или идите на**й" - Леди Гага выругалась на концерте
"Будьте добрыми или идите на**й" - Леди Гага выругалась на концерте
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1710
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3015
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5283
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 117
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
воскресенье, 16 июня 2019 12:45

В Китае произошло масштабное наводнение: десятки погибших

  Комментировать
В Китае произошло масштабное наводнение: десятки погибших
В Китае в результате стихийного бедствия погибли более 60 человек. Фото: Vestikavkaza

В провинции Цзянси в Восточном Китае 13 июня произошло масштабное наводнение, погибли более 60 человек.

Из-за происшествия также эвакуировали 356 тыс. человек. Об этом со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Китая сообщают китайские СМИ.

В результате наводнения было разрушено 9,3 тыс домов и повреждены 3,71 млн гектаров сельхозугодий. Убытки оценивают в 13,35 млрд юаней, около 1,93 млрд долларов.

Как отмечается, более 4,3 тыс. чловек были спасены от наводнений в районах от провинции Гуандун на юго-востоке до юго-западного Китая Чунцин в верховьях реки Янцзы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В реку Рось попали отравляющие вещества

В пострадавшие районы власти направили гуманитарную помощь.

В реке Кодыма на территории города Балта в Одесской области течение снесло конструкцию, которая служила барьером для рыбы. Вода начала выносить рыбу на местные поля и огороды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Китае произошло масштабное наводнение: десятки погибших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Святой Престол поддержал независимую Украину

Самое читаемое
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 26208
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 9 Просмотров: 16102
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка Просмотров: 15075
Роспуск Верховной Рады: появились новые подробности из суда
Роспуск Верховной Рады: появились новые подробности из суда Просмотров: 14644
Зеленский назначил командующего Нацгвардии
Зеленский назначил командующего Нацгвардии Просмотров: 13361
Мир
"Марихуана пахло все, даже пес", - девушка рассказала о работе волонтером в Испании
"Марихуана пахло все, даже пес", - девушка рассказала о работе волонтером в Испании
5
 Просмотров: 747
Выпрыгнули за считанные минуты: в Новой Зеландии столкнулись два самолета
Выпрыгнули за считанные минуты: в Новой Зеландии столкнулись два самолета 1 Просмотров: 972
Великобритания отправит спецназовцев в Персидский залив
Великобритания отправит спецназовцев в Персидский залив Просмотров: 144
Трамп решил напугать американцев перед выборами президента
Трамп решил напугать американцев перед выборами президента Просмотров: 459
Покупатели устроили массовую драку в магазине
Покупатели устроили массовую драку в магазине Просмотров: 729
Больше всего комментируют
31
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
12
РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге
9
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
5
Филарета предупредили, что могут отлучить от церкви
3
Итальянцы требуют от Украины миллионы евро из-за гибели репортера
Голосов: 554
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua