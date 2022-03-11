Чернигов после атаки оккупантов остался без воды

Фото: Вячеслав Чаус

В Чернигове утром 11 марта исчезло водоснабжение в результате ночных ударов врага по городу. Коммунальные службы работают над устранением проблемы

Об этом сообщило коммунальное предприятие "Черниговводоканал" в Facebook.

"Во время ночных ударов нарушена водопроводная сеть, скорее всего, большого диаметра. Из-за истоков прекратили водоснабжение города. Просьба к жителям города сообщать о повреждениях сетей для их дальнейшего ремонта и восстановлении водоснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воды в городе не будет, пока не устранят прорыв.

"Где-то воронка с водой или следы утечек воды. Сообщайте в частном сообщении", - призвали коммунальщики.

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Вражеская авиация уничтожила над Черниговом стадион им. Гагарина и библиотеку, сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Он заверил, что все коммунальные службы работают над восстановлением коммуникаций в городе – газа, тепла и воды.

"Нам нужно немного потерпеть. Но я вас уверяю: работы ведутся и в ближайшее время появится вода. Враг продолжает агонизировать. У него заканчивают все ресурсы, поэтому он прибегает к таким ударам по гражданской инфраструктуре", - сказал глава ОГА.

В ночь на 10 марта оккупационные войска России ракетными и авиаударами обстреляли Чернигов. В результате атаки у местных жителей нет отопления и газа.