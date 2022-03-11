Чернигов после атаки оккупантов остался без воды

 
Ексклюзивы
1/5
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 5951
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1998
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2664
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6255
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2196
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 513
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3357
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6507
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3825
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 405
Фото
Все фото
3
5
18
6
4
Чернигов после атаки оккупантов остался без воды
Чернигов после атаки оккупантов остался без воды
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
Оккупанты ударили ракетами по Днепру: есть погибший
Оккупанты ударили ракетами по Днепру: есть погибший
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
Враг с неба атаковал людей во время эвакуации в Изюме
Враг с неба атаковал людей во время эвакуации в Изюме
Видео
Все видео
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
Российские оккупанты боятся отступать, потому что свои в Херсоне расстреляют – Ким
Российские оккупанты боятся отступать, потому что свои в Херсоне расстреляют – Ким
Дядя Вова п**добол - оккупанты начинают понимать сущность Путина (18+)
Дядя Вова п**добол - оккупанты начинают понимать сущность Путина (18+)
Украинская мотопехота "тепло" встретила россиян - от врага одни обломки
Украинская мотопехота "тепло" встретила россиян - от врага одни обломки
"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых
"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых
Интервью
1/5
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2367
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3105
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8586
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3168
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 324
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
пятница, 11 марта 2022 08:31

Спецтема: Война России против Украины

Чернигов после атаки оккупантов остался без воды
3

  Комментировать

Фото: Вячеслав Чаус

В Чернигове утром 11 марта исчезло водоснабжение в результате ночных ударов врага по городу. Коммунальные службы работают над устранением проблемы

Об этом сообщило коммунальное предприятие "Черниговводоканал" в Facebook.

"Во время ночных ударов нарушена водопроводная сеть, скорее всего, большого диаметра. Из-за истоков прекратили водоснабжение города. Просьба к жителям города сообщать о повреждениях сетей для их дальнейшего ремонта и восстановлении водоснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воды в городе не будет, пока не устранят прорыв.

"Где-то воронка с водой или следы утечек воды. Сообщайте в частном сообщении", - призвали коммунальщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские кафиры обстреляли гражданских вблизи Чернигова - есть погибшие

Вражеская авиация уничтожила над Черниговом стадион им. Гагарина и библиотеку, сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Он заверил, что все коммунальные службы работают над восстановлением коммуникаций в городе – газа, тепла и воды.

"Нам нужно немного потерпеть. Но я вас уверяю: работы ведутся и в ближайшее время появится вода. Враг продолжает агонизировать. У него заканчивают все ресурсы, поэтому он прибегает к таким ударам по гражданской инфраструктуре", - сказал глава ОГА.

В ночь на 10 марта оккупационные войска России ракетными и авиаударами обстреляли Чернигов. В результате атаки у местных жителей нет отопления и газа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чернигов после атаки оккупантов остался без воды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 61504
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 41821
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 37843
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 26063
Со спутника сняли передислокацию военного конвоя РФ под Киевом
Со спутника сняли передислокацию военного конвоя РФ под Киевом
4
 Просмотров: 18271
Происшествия
Луганщина вздрагивает от обстрелов: ситуация стабильно тяжелая
Луганщина вздрагивает от обстрелов: ситуация стабильно тяжелая
Ракетный удар по Луцку: сообщили о погибших
Ракетный удар по Луцку: сообщили о погибших Просмотров: 333
Бомбардировка Луцка: две котельные прекратили работу
Бомбардировка Луцка: две котельные прекратили работу Просмотров: 639
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
5
 Просмотров: 13039
Оккупанты ударили ракетами по Днепру: есть погибший
Оккупанты ударили ракетами по Днепру: есть погибший
18
 1 Просмотров: 2034
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
2
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
Голосов: 2089
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть