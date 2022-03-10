"Будем разжигать костры на ваших костях" - глава Черниговской области обратился к оккупантам

Вячеслав Чаус эмоционально обратился к русским оккупантам. Фото: скриншот с видео

В ночь на 10 марта оккупационные войска России ракетными и авиаударами обстреляли Чернигов. В результате атаки у местных жителей нет отопления и газа.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Бьют падлы по гражданской инфраструктуре. Соответственно на сегодняшний день город Чернигов осталось почти все без газа и без отопления. Надеюсь, что это ненадолго, потому что коммунальщики наши героически работают над восстановлением сетей", - сказал Чаус.

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По его информации, на остальной территории региона ситуация контролируемая. Также Чаус обратился к захватчикам:

"Русские солдаты, вы сделали нашему Чернигову немного холодно, приходите сюда и мы будем разжигать костры на ваших костях, твари".

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.