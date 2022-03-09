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среда, 09 марта 2022 23:12

Российские кафиры обстреляли гражданских вблизи Чернигова - есть погибшие

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Российские кафиры обстреляли гражданских вблизи Чернигова - есть погибшие
Травмированных доставили в больницу. Фото: zsu.gov.ua

Оккупанты обстреляли людей вблизи Чернигова. Мирное население продвигалось пешим маршрутом в направлении Куликовки.

В результате обстрела есть гибели и раненые. Об этом сообщили мэр Корюковки Ратан Ахмедов и мэр Мены Геннадий Примаков.

"Сегодня есть погибшая девушка, которая вместе с другими людьми выбиралась из города Чернигов в направлении Куликовки, россияне из танков расстреляли колонну гражданских жителей. Есть погибшие из Корюковки и Сновска, четверо наших людей с ранениями, которые не угрожают жизни сейчас в больнице", - написал Примаков в Facebook.

По словам Ахмедова, погиб юноша, который с матерью шел в Корюковку.

"Сегодня орки обстреляли мирных жителей (преимущественно женщины с детьми), которые пешком выходили из Чернигова. Есть погибшие и раненые, есть и потери среди наших земляков. Погиб юноша, который с матерью направлялся в Корюковку. Это все что нужно знать и о коридоры и о точном оружии", - пишет он.

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Информацию об обстреле людей подтвердил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Травмированных людей доставили в Куликовскую больницу.

В комментарии "Общественному" мэр Новгорода-Северского Людмила Ткаченко сообщила, что погиб 19-летний парень из их общины.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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