Российские кафиры обстреляли гражданских вблизи Чернигова - есть погибшие

Травмированных доставили в больницу. Фото: zsu.gov.ua

Оккупанты обстреляли людей вблизи Чернигова. Мирное население продвигалось пешим маршрутом в направлении Куликовки.

В результате обстрела есть гибели и раненые. Об этом сообщили мэр Корюковки Ратан Ахмедов и мэр Мены Геннадий Примаков.

"Сегодня есть погибшая девушка, которая вместе с другими людьми выбиралась из города Чернигов в направлении Куликовки, россияне из танков расстреляли колонну гражданских жителей. Есть погибшие из Корюковки и Сновска, четверо наших людей с ранениями, которые не угрожают жизни сейчас в больнице", - написал Примаков в Facebook.

По словам Ахмедова, погиб юноша, который с матерью шел в Корюковку.

"Сегодня орки обстреляли мирных жителей (преимущественно женщины с детьми), которые пешком выходили из Чернигова. Есть погибшие и раненые, есть и потери среди наших земляков. Погиб юноша, который с матерью направлялся в Корюковку. Это все что нужно знать и о коридоры и о точном оружии", - пишет он.

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Информацию об обстреле людей подтвердил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Травмированных людей доставили в Куликовскую больницу.

В комментарии "Общественному" мэр Новгорода-Северского Людмила Ткаченко сообщила, что погиб 19-летний парень из их общины.

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