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среда, 06 января 2021 12:28

Цена жизни 100 грн: мужчина зарезал ножом своего знакомого

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Цена жизни 100 грн: мужчина зарезал ножом своего знакомого
Погибший был должен 100 гривен

В Николаеве мужчина зарезал ножом своего знакомого.

Погибший был должен ему 100 грн, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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"Вечером 5 января в полицию поступило сообщение о том, что возле дома №10 А на пр. Богоявленском лежит мертвый мужчина с признаками насильственной смерти. Осмотрев тело пострадавшего, правоохранители установили, что мужчине нанесено ножевое ранение, от которого он и умер", - сказано в сообщении.

Полицейские выяснили, что к убийству причастен местный 33-летний житель. Между потерпевшим и мужчиной возникла ссора из-за 100 грн, которые он ему должен. Во время нее злоумышленник ударил знакомого ножом.

Мужчину задержали. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

В Киеве в квартире на ул. Радунской 34-летней женщине всадили в грудь кухонный нож. От полученного ранения она скончалась на месте. Подозреваемого задержали. Это 38-летний сожитель погибшей.

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