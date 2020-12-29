34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож

В Киеве задержали 38-летнего мужчину, который зарезал 34-летнюю сожительницу. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в квартире на ул. Радунской 34-летней женщине всадили в грудь кухонный нож. От полученного ранения она скончалась на месте.

Подозреваемого задержали. Это 38-летний сожитель погибшей, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Между мужчиной и женщиной в квартире возник конфликт из-за ревности. Во время ссоры мужчина кухонным ножом ударил потерпевшую в грудную клетку. Нож изъяли и направили на проведение экспертного исследования", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. По решению суда подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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