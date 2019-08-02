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пятница, 02 августа 2019 18:10

Бывшие любовники устроили полицейским "газовую" атаку
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На Киевщине задержали 38-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые напали на полицейских и побили их авто
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
На Киевщине задержали 38-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые напали на полицейских и побили их авто
На Киевщине задержали 38-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые напали на полицейских и побили их авто

В селе Красная Слобода на Киевщине задержали 38-летнего мужчину и 41-летнюю женщину.

Они забрызгали полицейских слезоточивым газом и избили служебный автомобиль, когда те приехали на вызов, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В одном из домов села возник семейный конфликт. На месте выяснилось, между пенсионеркой и ее дочерью произошла ссора. Когда приехали полицейские, весь негатив 41-летняя женщина навеселе "выплеснула" на правоохранителей. Начала оскорблять нецензурной лексикой сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

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"Поддержать" свою бывшую возлюбленную решил человек. И они из двух баллончиков устроили для полицейских "газовую" атаку. А после мужчина схватил деревянную палку и повредил служебный автомобиль.

Нападавших задержали на месте преступления. 38-летний мужчина и его бывшая сожительница находятся в изоляторе временного содержания. При проведении медицинского освидетельствования установлено, что содержание алкоголя в крови женщины составил 1,3 промилле. Полиция обратилась с ходатайством об избрании меры пресечения для злоумышленников в виде содержания под стражей.

Двум работникам полиции понадобилась медицинская помощь, им диагностировали химические ожоги глаз.

В Белой Церкви у патрульных полицейских, которые приехали на вызов, угнали служебный автомобиль. Инцидент произошел на Александрийском бульваре около семи утра.

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