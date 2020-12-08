Был только в майке и дрожал от холода: пациента везли в город почти без одежды

Свидетелем инцидента стал волонтер Игорь Радченко, который привез для малообеспеченных людей в больницы помощь Фото: lviv.vgorode.ua

В Никопольской больнице №1 произошел инцидент 7 декабря. Пациента везли в другой город в одной майке.

Свидетелем инцидента стал волонтер Игорь Радченко, который привез для малообеспеченных людей в больницы помощь. Видео как почти голого старика с каталки грузили в автомобиль скорой помощи он опубликовал на YouTube-канале. По его словам, на мужчине была только одна тонкая майка с рукавами, памперс и домашние тапочки. При этом на улице температура воздуха была отрицательной.

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"Он бледный и дрожал от холода, полностью в шоковом состоянии и не понимал, что происходит. На нем был катетер на руке, и с памперса по земле волочилась система катетера для мочи. Его вывозили из приемного покоя больницы №1 без маски, без сопровождения, и это из больницы, где лечат ковидних больных", - отметил волонтер.

Когда Игорь спросил у медсестер, как они могут вот так без одежды перевозить человека, то ему ответили, чтобы он обращался на "горячую линию". Чтобы мужчина совсем не замерз его укутали в тоненькую простыню для операций. Пожилой мужчина назвал себя Николаем Дозорцем, и рассказал, что он из города Марганец. При этом он не знает, почему и куда его перевозят.

В комментариях к видео женщина заявила, что она внучка этого мужчины. Она отметила, что у ее деда воспаление легких.

"Я смотрю это видео и у меня сердце кровью обливается, даже не потому, что это мой родной человек, а просто потому что это бесчеловечно. Этих врачей нужно наказать. Это все не сойдет им с рук", - написала Ульяна Сова .

Она также рассказала, что деду купили лекарств на 7 тыс. грн от коронавируса, но ему их не дали. Сказали, что препараты никто не приносил.

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