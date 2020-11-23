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понедельник, 23 ноября 2020 11:14

Женщина умерла на пороге больницы, потому что для нее не нашли места

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Женщина умерла на пороге больницы, потому что для нее не нашли места
63-летняя женщина умерла на пороге больницы. Она две недели болела, однако ПЦР-тест ей сделали буквально перед смертью Фото: unn.com.ua

18 ноября в Путивле Сумской области 63-летняя женщина умерла на пороге больницы. Она 2 недели болела, однако ПЦР-тест ей сделали буквально перед смертью. Друзья обвиняют в её смерти врачей.

Врач говорит, что причин подозревать что-то серьезное не было. Женщина пришла в Путивльскую центральную районную больницу, чтобы ее госпитализировали, однако лечь на лечение не успела.

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"Она только закричала, упала и умерла. Не стало моего близкого человека, я еще не могу осмыслить этого", - рассказала кума умершей Ольга Бордаков, пишет obozrevatel.

По словам родственницы, Любовь Павловна болела примерно 2 недели. У нее была температура 39°С, но таких симптомов как потеря обоняния и ломоты в теле не было - только слабость. На ПЦР тест ее не направляли, потому что не было к нему показаний. У женщины была заключена декларация с частным семейным врачом. Позднее тест женщине сделали, но когда она пришла за результатами, оказалось, что их потеряли. 18 ноября женщине должны были сделать КТ.

"Она сама уже позвонила и записалась на КТ, но там сказали приходить только через 7 дней, как раз в среду, когда она и умерла", - рассказала Ольга Бордакова.

По словам семейного врача, "скорая" приехать отказалась, потому что везти пациентку, у которой не подтвержден коронавирус, было некуда. Она долго пыталась найти для пациентки место в больнице, но не смогла. Результаты теста никто же не терял.

"В понедельник мы хотели взять ПЦР-тест. Но его в Сумы в лабораторию отвозит специальная мобильная бригада. Я им позвонила, они сказали, что поедут в Сумы уже в среду. Какой смысл брать материал и держать его 48 часов? Поэтому я пригласила пациентку прийти уже в среду на ПЦР-тест. И он был взят ", - рассказала семейная врач.

По ее словам, сейчас материалы теста находятся в областной лаборатории, а результаты еще не известны.

В Боярке Киевской области возле отделения реанимации от сердечного приступа умерла женщина. Сначала к ней отказалась приезжать "скорая", а потом Светлану Гончар не приняли в больнице. В крайне тяжелом состоянии, с признаками инсульта женщину привезли в больницу, но медработники отказались принимать больную. Несмотря на то, что медучреждение перепрофилировали под инфицированных коронавирусом, родственники уверены, что женщину в критическом состоянии должны были принять.

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