Больше недели не могут найти 14-летнего парня

В Одесской области разыскивают 14-летнего Григория Сороку. Парень исчез 30 июля. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области разыскивают 14-летнего Григория Сороку. Парень воспитывается в доме семейного типа.

30 июля он ушел из дома и до сих пор его местонахождение не установлено, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: на вид 14-17 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, волосы русые короткие.

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Был одет: в черные шорты, белую футболку с принтом на груди в виде розового прямоугольника с изображением пальмы, серые кроссовки. При себе имел черный батник и серые спортивные штаны.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: (04862) 4-20-20, (04862) 4-20-21, (050) 554-20-20 или по спецлинии "102".

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