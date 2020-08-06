Больше недели не могут найти 14-летнего парня

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1890
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1026
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18522
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3699
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 909
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6867
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 981
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
3
4
3
4
8
Порно с мертвыми животными в сети: что рассказали в полиции
Порно с мертвыми животными в сети: что рассказали в полиции
Таксист Uklon под кайфом попал в смертельное ДТП
Таксист Uklon под кайфом попал в смертельное ДТП
Расчленила мужчину и хотела сжечь - детали жуткого убийства в Киеве
Расчленила мужчину и хотела сжечь - детали жуткого убийства в Киеве
Заманивали, а потом шантажировали интимным видео: полицейские разоблачили группу злоумышленников
Заманивали, а потом шантажировали интимным видео: полицейские разоблачили группу злоумышленников
Звездного фотографа обвиняют в педофилии
Звездного фотографа обвиняют в педофилии
Видео
Все видео
"Не было выбора, идея не моя" - живодёрка рассказала, почему издевалась над животными
"Не было выбора, идея не моя" - живодёрка рассказала, почему издевалась над животными
20-летний мужчина получил нож в сердце от прохожего
20-летний мужчина получил нож в сердце от прохожего
Женщина застряла в дверях своей квартиры
Женщина застряла в дверях своей квартиры
Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета
Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета
Показали видео избиения украинской топ-модели на турецком пляже
Показали видео избиения украинской топ-модели на турецком пляже
Интервью
1/5
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 657
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1890
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6867
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 729
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 270
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
четверг, 06 августа 2020 18:55

Больше недели не могут найти 14-летнего парня

  Комментировать
Больше недели не могут найти 14-летнего парня
В Одесской области разыскивают 14-летнего Григория Сороку. Парень исчез 30 июля. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области разыскивают 14-летнего Григория Сороку. Парень воспитывается в доме семейного типа.

30 июля он ушел из дома и до сих пор его местонахождение не установлено, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: на вид 14-17 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, волосы русые короткие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли мертвым пропавшего 14-летнего парня

Был одет: в черные шорты, белую футболку с принтом на груди в виде розового прямоугольника с изображением пальмы, серые кроссовки. При себе имел черный батник и серые спортивные штаны.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: (04862) 4-20-20, (04862) 4-20-21, (050) 554-20-20 или по спецлинии "102".

Полицейские разыскали жителя Пустомытовского района на Львовщине 17-летнего Дениса Лагодича. Его искали почти 2 суток. Он находился в зоне проведения ООС, на блокпосту у города Славянск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Больше недели не могут найти 14-летнего парня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

В составе австрийской армии создали военное формирование украинцев

Пират уничтожил флот, который считался непобедимым

Старейший кинофестиваль в мире провели по инициативе фашистского диктатора

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 17289
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 12609
Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на &quot;Москвиче&quot; отомстил патрульным
Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на "Москвиче" отомстил патрульным
5
 Просмотров: 7209
Экс-форвард сборной Украины женился на гражданке России
Экс-форвард сборной Украины женился на гражданке России Просмотров: 7074
&quot;Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки&quot; - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга
"Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки" - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга Просмотров: 6975
Происшествия
6 мужчин жестоко избили 15-летнего подростка
6 мужчин жестоко избили 15-летнего подростка
"Не было выбора, идея не моя" - живодёрка рассказала, почему издевалась над животными
"Не было выбора, идея не моя" - живодёрка рассказала, почему издевалась над животными
 Просмотров: 324
В Обухове мужчина открыл стрельбу на остановке
В Обухове мужчина открыл стрельбу на остановке Просмотров: 162
В парке развлечений утонул 8-летний мальчик
В парке развлечений утонул 8-летний мальчик Просмотров: 468
Иностранец устроил стрельбу в Гидропарке: есть пострадавший
Иностранец устроил стрельбу в Гидропарке: есть пострадавший Просмотров: 270
Больше всего комментируют
7
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
2
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
1
Скандальный Окружной административный суд Киева хочет отменить регистрацию партии "Слуга народа"
1
Требований по особому статусу Донбасса в Минских соглашениях нет - Кравчук
Голосов: 594
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua