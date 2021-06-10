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четверг, 10 июня 2021 20:34

"Большая глупость" - что говорил мужчина, который бросил в толпу гранату

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В Харькове арестовали без права на залог 29-летнего мужчину, который бросил гранату РГД-5 в толпу возле магазина на ул. Гагарина.

Автор: t.me/truexanews
  В Харькове арестовали 29-летнего мужчину, который бросил гранату РГД-5 в толпу возле магазина
В Харькове арестовали 29-летнего мужчину, который бросил гранату РГД-5 в толпу возле магазина

Такое решение сегодня, 10 июня, вынес Червонозаводский райсуд города.

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Подозреваемый с журналистами общаться отказался. Единственное - назвал свой поступок "большой глупостью", передает "Труха Харьков".

Взрывателя подозревают по двум статьям - покушение на убийство и незаконное обращение с оружием. Ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

О взрыве гранаты у магазина на ул. Гагарина в Харькове сообщил прохожий 8 июня около 21:53. Ее во время конфликта бросил в толпу 29-летний мужчина. В результате взрыва пострадали пятеро, в том числе двое подростков 16 и 17 лет. Все с осколочными ранениями в больницах.

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