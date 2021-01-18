Более 20 детей пострадали во время зимних развлечений

На снежных горках травмы получили более 20 детей. Фото: Facebook

Во Львове более 20 детей получили травмы в результате зимних развлечений на снежных горках.

Они получили травмы во время катания на санках и лыжах. Об этом сообщает zaxid.net.

За выходные, 16-17 января, к врачам детской больницы за медицинской помощью обратились 24 ребенка от 4 до 16 лет.

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В 9 детей диагностировали переломы рук, ног, предплечья. Их госпитализировали. Другие получили ссадины, ушибы и царапины. После оказания медпомощи их отпустили домой.

Заместитель главного врачаФедор Осым сообщил, что сложных переломов у детей нет. После лечения их также отправят домой.

В Одессе дети, играя, бросили петарду под грузовик ГАЗ-53. После чего из-под машины повалил густой дым.