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среда, 22 мая 2019 13:55

Бесследно исчез детский хирург

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В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшего 48-летнего Сергея Фартушняка.

Мужчина еще 6 мая ушел из дома и до сих пор не вышел на связь, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы мужчины: рост 176-180 см, среднего телосложения, волосы короткие темные с сединой.

Автор: mk.npu.gov.ua
  В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшего 48-летнего Сергея Фартушняка
В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшего 48-летнего Сергея Фартушняка

В день исчезновения был одет в бирюзовую футболку, черный спортивный костюм, обутый в синие кроссовки.

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Полицейские и родственники пропавшего обращаются ко всем, кто может знать о местонахождении Сергея, сообщить в Центральное отделение полиции по адресу: Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам 8 (0512) 53-12-54, 0639-972-65-25 , 099-293-02-16, или 102.

Сергей Фартушняк - хирург, который работал в детских поликлиниках на ул. Декабристов и в Корабельном районе Николаева. Известно, что врач недавно уволился с работы.

В Киеве пропал Василий Михайлович Рыбчук из села Гринява Верховинского района Ивано-Франковской области. 14 апреля мужчина возвращался из Киева. Отстал от поезда на железнодорожном вокзале, с тех пор на связь не выходит.

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