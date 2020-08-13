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Бесконфликтный и внимательный: что известно о 15-летнем убийце 12-летней подруги

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Бесконфликтный и внимательный: что известно о 15-летнем убийце 12-летней подруги
15-летнего подозреваемого в убийстве 12-летней Софии Недобой с Яготина Киевской области арестовали на 2 месяца без права на залог. Он в убийстве сознался. Сказал, задушил девушку ее же ремнем, потому что отказала в близости. Фото: t.me/dkr_npu

15-летнего подозреваемого в убийстве 12-летней Софии Недобой с Яготина Киевской области арестовали на 2 месяца без права на залог. Такое решение вынес районный суд 12 августа.

Меру пресечения парню выбирали за закрытыми дверями, в присутствии только адвоката, родителей и психолога. Прессу в зал пустили только тогда, когда судья зачитывала решение. Подозреваемого снимать не разрешили, потому что он несовершеннолетний. В этом году закончил 9 класс, забрал из школы документы и поступил в колледж. В одной школе с ним училась и убитая София. Там рассказали, что они хорошо дружили.

"Он был абсолютно бесконфликтным ребенком, никогда не дрался. Он участвовал в художественной самодеятельности, в театральном кружке. Он дружил с девушками, он был внимателен, всегда с улыбкой", - рассказали в школе, передает ТСН.

Парень переехал с мамой в Яготин из столицы 5 лет назад. Здесь они жили вместе с бабушкой. Соседи о парне отзываются хорошо.

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"Добрый парень, никто ничего нигде даже не подозревал. И здоровался, и помогал все, все кругом, попросишь - он поможет", - рассказал мужчина.

Местные рассказали, что стадион и парк вблизи него - одно из самых популярных мест среди подростков в городе. Здесь они часто собираются вечером и выпивают. Говорят, слабоалкогольные напитки парень с девушкой пили и в тот вечер. Но когда около часа ночи подозреваемого подвозил товарищ домой, ничего необычного в нем якобы не заметил, и запаха алкоголя от него не слышал. Но что всех удивило, так это история в Instagram, которую выложила бывшая девушка подозреваемого.

"Спасибо, что на месте той девушки была не я. Хорошо, что я тогда убежала. Ненавижу тебя", - написала она.

Тогда - это 1,5 года назад, рассказала. К ней он тоже лез целоваться. Но девушка его оттолкнула и убежала. Позже парень объяснил, что выпил и не контролировал себя.

12 августа с Софией расстались в Яготине. В сентябре она должна была пойти в 8 класс.

София Недобой исчезла в ночь на 10 августа, когда пошла на прогулку с друзьями. Под утро отец позвонил в полицию. Когда опросили всех, с кем девочка была в тот вечер, вышли на парня, который видел ее последним. Сначала он сказал полицейским, что она ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал место, где оставил тело. И признался, что добивался ее. А когда она отказала, задушил девочку ее же ремнем.

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13
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