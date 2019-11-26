Автобус с пассажирами загорелся на ходу

mk.dsns.gov.ua Николаев: автобус с пассажирами загорелся во время движения

В Николаеве на ходу загорелся маршрутный автобус с пассажирами.

Это произошло сегодня возле автовокзала по проспекту Богоявленском в Ингульскому районе города. Автобус двигался по маршруту №83.

"Во время движения задымился моторный отсек транспортного средства. Водитель провел эвакуацию пассажиров. Никто не пострадал. Сам пытался потушить возгорание огнетушителем. На помощь приехали еще две машины пожарно-спасательной части ", - сообщили в ГУ ДСНС Украины в Николаевской области.

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Причину установят позже.

На Воздухофлотском проспекте в Киеве во время движения загорелся автомобиль Chevrolet .Вода рассказал, что во время движения его автомобиль внезапно загорелся. Он успел его остановить и выйти.