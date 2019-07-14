Авто перевернулось и слетело в кювет: несовершеннолетняя погибла на месте

Автор: фото из открытых источников Погибшая в аварии Ольга была несовершеннолетней

Ночью 13 июля в Бережанском районе на Тернопольщине произошло смертельное ДТП. В автомобиле было 6 человек.

По информации из страницы Бережаны.инфо в Facebook, водитель якобы в нетрезвом состоянии не справился с управлением, авто перевернулось и слетело в кювет.

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Погибшей в аварии Ольге Копчак было 17 лет. В прошлом году она закончила Бережанскую школу №1.

Водитель автомобиля "Фольксваген" столкнулся с гужевой повозкой возле села Погиньки Ковельского района Волынской области на автодороге "Ковель - Луцк". В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и 4 человек госпитализировали.