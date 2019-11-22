Авария танкера: двое моряков остаются в больнице

С танкера спасли трех моряков. Фото: "Думская"

Капитан танкера, севшего на мель у Одессы находится в больнице с общим переохлаждением.

У старшего механика танкера острый трахеобронхит. Третий спасенный с танкера моряк отказался от госпитализации, сообщает "Радио Свобода".

Капитан судна 59-летний Анатолий Слинько. Он в средне-тяжелом состоянии. Спасатели сообщили, что после спасения капитану было трудно передвигаться самостоятельно. Также в больнице остался старший механик Константин Михайленко.

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Заместитель начальника Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков сообщил, что инспекторы вместе с представителями Администрации морских портов Украины взяли во второй половине дня новые пробы воды в районе аварии и ждут результатов.

Танкер "Делфи" под флагом Молдовы, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель. Спасатели и частный буксир "Австралия" пытались эвакуировать экипаж судна. Экипаж от эвакуации отказался.