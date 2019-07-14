Авария судна у берегов Туниса: нашли тела 82 нелегалов

У Туниса погибли 82 нелегалов. Фото: Prm

У побережья Туниса погибли 82 нелегальных мигрантов.

Судно с нелегалами перевернулось у берегов Туниса 3 июля. Об этом сообщает Reuters.

"После недели поисков тела 82 человек были извлечены", - говорится в сообщении.

Ранее, рыбакам удалось спасти с тонущего судна четырех человек. Один из них впоследствии скончался в больнице.

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Всего на борту было 86 человек.

В Словакии задержали 4-х граждан, которых обвиняют в незаконной транспортировке и трудоустройстве украинских и сербских работников. С прошлого года задержанные помогли получить незаконную работу более тысячи сербов и украинцев.