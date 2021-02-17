Авария с пассажирским автобусом: что говорят в полиции

ДТП на Харьковщине, в котором перевернулся пассажирский автобус, произошло около 6:23 в районе 463 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский, которая проходит через поселение Новый Коротич Харьковского района.

В целом к медикам с телесными повреждениями обратились 10 человек. Водитель не справился с управлением, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Фото: hk.npu.gov.ua

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"41-летний водитель автобуса Mercedes сообщением Харьков-Люботин во время движения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего автомобиль перевернулся. По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине перевернулся автобус сообщением Харьков-Люботин. В салоне в момент аварии находились пассажиры. Они получили незначительные травмы.