На трассе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие

На Харьковщине в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 8 человек.

Известно, что перевернулся автобус с сообщением Люботин-Харьков. Пассажиры получили не тяжелые травмы.

Автор: kh.depo.ua Пассажиры получили не тяжелые травмы

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"Всего в маршрутке было 10 человек, их осмотрели, у 8 увидели какие-то травмы. Никаких сильных травм там нет, у всех ушибы. Троих людей завезли в областную больницу, одного - в больницу скорой помощи, еще двоих - в люботинскую больницу", - сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает Depo.Харьков.

На место ДТП сразу приехала полиция. Обстоятельства аварии выясняются.

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