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воскресенье, 14 февраля 2021 11:52

Микроавтобус врезался в дерево и придавил пешехода

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Микроавтобус врезался в дерево и придавил пешехода
В Черкассах микроавтобус сбил пешехода Фото: Ирины Назарок

У перекрестка улиц Надпильной и Криваливськой в Черкассах около 20:55 перевернулся микроавтобус. Погиб человек, который оказался под ним. Еще 1 - травмирован.

Микроавтобус перед тем врезался в дерево и перевернулся.

"По трагическому стечению обстоятельств, 49-летний мужчина оказался под микроавтобусом и погиб мгновенно", - сообщила пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

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На место происшествия прибыли медики скорой. Они оказали помощь 36-летнему мужчине. У него обнаружили закрытый перелом бедра, ушиб грудной клетки и закрытую травму живота. Госпитализировали в 3-ю городскую больницу.

13 февраля нашли мертвой пропавшую 41-летнюю жительницу села Луковичи Павловской общины, что в Волынской области.

Она замерзла посреди дороги, возвращаясь домой. Тело обнаружили около 12.00

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14
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