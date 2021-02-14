Микроавтобус врезался в дерево и придавил пешехода

В Черкассах микроавтобус сбил пешехода Фото: Ирины Назарок

У перекрестка улиц Надпильной и Криваливськой в Черкассах около 20:55 перевернулся микроавтобус. Погиб человек, который оказался под ним. Еще 1 - травмирован.

Микроавтобус перед тем врезался в дерево и перевернулся.

"По трагическому стечению обстоятельств, 49-летний мужчина оказался под микроавтобусом и погиб мгновенно", - сообщила пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

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На место происшествия прибыли медики скорой. Они оказали помощь 36-летнему мужчине. У него обнаружили закрытый перелом бедра, ушиб грудной клетки и закрытую травму живота. Госпитализировали в 3-ю городскую больницу.

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