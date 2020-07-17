Арестовали подозреваемых в похищении бизнесмена

Подозреваемым грозит 10 лет. Фото: полиция

Шевченковский районный суд Киева приказал заточить пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена Сергея Ткаченко.

"Всех пятерых злоумышленников взят под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства этого уголовного преступления.

58-летнего Сергея Ткаченко, акционера Севастопольского судоремонтного завода "Южный", похитила в Киеве банда из 7 злоумышленников. Мотивом было получение выкупа, сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.