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Арестовали администратора сгоревшего отеля

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Арестовали администратора сгоревшего отеля
Старшего администратора отеля "Токио Стар" Ирину Паровик отправили в СИЗО. Фото: odessa.online

Суд арестовал старшего администратора одесского отеля "Токио Стар", мать двоих детей Ирину Паровик. Ее отправили в СИЗО как минимум до 18 октября без возможности внесения залога.

Ирина Паровик отвечала за хозяйственные и кадровые вопросы. Ее подпись стоит на документе ГСЧС, запрещающем отелю работать, сообщает "Еспресо TV".

Паровик инкриминируют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой гибель людей.

Прокурор Евгений Антощук заявил в суде, что Паровик как старший администратор может влиять на свидетелей, других работников отеля. Все они, по словам Антощука, указывают на Паровик как на человека, который отвечал за кадровые и хозяйственные вопросы в отеле. Также ее подпись есть на документе ГСЧС - запрете отелю работать, врученному в 2012 году.

Сама Паровик утверждает, что не помнит такого предписания. Настаивает, что не нанимала людей и не отвечает за пожарную безопасность.

И она, и ее адвокат Игорь Элуашвили утверждают: никакого документального подтверждения того, что Паровик отвечала за пожарную безопасность, нет. Она работала в гостинице с 2009 года, в 2014 году ушла в декрет, хотя де-факто продолжала работать. Сейчас у нее две дочери - младшей полтора года, старшей - пять.

Именно Паровик звонили из компании, которая обслуживала пульт пожарной безопасности. Она говорит, что оставляла им свой телефон в качестве контактного, а не как уполномоченного по вопросам противопожарной безопасности.

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В ночь с 16 на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар. В помещении находились около 200 человек. Пожарной сигнализации, гидрантов, огнетушителей не было. Огонь охватил 1 тыс. кв. м площади. Спасатели вывели из первого этажа 64 человека, с другого, где был очаг возгорания, - 72. От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

Полиция рассматривала три версии пожара, но версию поджога с целью сокрытия убийства отвергла. Семьи погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" получат по 100 тыс. грн материальной помощи. 50 тыс. грн предоставят госпитализированным.

Владелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара. Позже областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу гостиницы "Токио Стар".

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14
сентября

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