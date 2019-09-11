Дочь погибшей в "Токио Стар" австралийки требует $1 млн компенсации

Дочь погибшей во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар" австралийки требует от владельца 1 млн долл.

Женщина хочет компенсации за материальный и моральный ущерб, говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы.

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Дочь австралийки Стеллы Сойфер, которая является одной из 9-х погибших в пожаре, просит взыскать 628 тыс. грн материального ущерба и около 25 млн грн моральной.

В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар. Девять человек погибли и еще десять были госпитализированы. По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии.

Полиция рассматривала три версии пожара, но версию поджога с целью сокрытия убийства отвергла. Семьи погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" получат по 100 тыс. Грн материальной помощи. 50 тыс. Грн предоставят госпитализированным.

Владелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара. Позже областная прокуратура сообщила о подозрении втором владельцу гостиницы "Токио Стар".