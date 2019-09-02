Объявили подозрение совладельцу "Токио Стар"

Совладелец скрывается от полиции. Фото: УНИАН

Прокуратура сообщила о подозрении совладельцу одесского отеля "Токио Стар", в котором произошел пожар.

"Сегодня прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении втором владельцу отеля в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших гибель девяти человек", - сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области

Подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования.

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В связи с этим подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и о разрешении на его задержание.

17 августа в "Токио Стар" вспыхнул пожар. В помещении находились около 200 человек. Пожарной сигнализации, гидрантов, огнетушителей не было. Огонь охватил 1 тыс. кв. м площади. Спасатели вывели из первого этажа 64 человека, с другого, где был очаг возгорания, - 72. От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали.