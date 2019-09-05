Ампутированная рука и многочисленные осколки: сообщили о состоянии ректора и его жены

Сообщили о состоянии пострадавших от взрыва ректора Тернопольского НЭУ Андрея Крысоватого и его жены.
Мужчина получил травматическую ампутацию кисти левой руки. Также у него взрывная травма и осколочные ранения тела. Жену ректора Оксану Ивановну доставили в реанимацию с взрывной политравмой и многочисленными осколочными ранениями тела.
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Состояние обоих пострадавших оценивают как тяжелое, однако угрозы жизни нет, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в Тернопольськой больнице.
Во дворе дома ректора в селе Петриков Тернопольского района взорвалось неизвестное взрывное устройство. Пострадали ректор и его жена. На месте взрыва полицейские нашли записку "подарок от нас memento mori ректор memento mori", что означает "помни о смерти". Полиция расследует взрыв как покушение на убийство.
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