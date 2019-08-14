Адвокат Зайцевой подала неожиданное ходатайство в суде

Харьковский апелляционный суд начал рассматривать апелляции Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Фото - sq.com.ua

Сегодня, 14 августа, Харьковский апелляционный суд начал рассматривать апелляции Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходили обвиняемыми по делу о масштабном ДТП на улице Сумской. Оба получили по 10 лет тюрьмы.

В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила пересмотра дела и 5 пять лет условного срока. Другой осужденный хочет, чтобы его оправдали, ведь виновным в аварии себя не считает.

Однако уже в начале заседания адвокат Зайцевой Юлия Плетнева заявила ходатайство об изменении апелляционной жалобы.

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Она просит отменить в апелляционной жалобе требование об отмене приговора Киевского райсуда Харькова и о назначении нового рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В остальных пунктах апелляции Плетнева попросила оставить требования в силе, то есть она будет просить апелляционный суд принять более мягкий приговор.

ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошло в октябре 2017 года. В результате столкновения двух автомобилей погибли 6 пешеходов. Суд признал виновными обоих водителей, Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Приговор по делу - 10 лет для обоих обвиняемых - судья Киевского райсуда Виктор Попрас объявил 26 февраля 2019-го. Оба обвиняемые обжаловали приговор.