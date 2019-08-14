Адвокат требует закрыть дело против Дронова

Адвокат Сергей Перепелица, представляющий интересы участника масштабного ДТП Харокви Геннадия Дронова, обвинил судей и правоохранителей в нарушениях. Фото - newsroom.kh.ua

Адвокат Сергей Перепелица, представляющий интересы участника масштабного ДТП в Харькове Геннадия Дронова, обвинил судей и правоохранителей в нарушениях.

По словам защитника, он еще на стадии подготовительного заседания обжаловал документы обвинения, однако его аргументы были проигнорированы. Перепелица также заявил, что водителю Volkswagen Touareg так и не разъяснили, в чем его вина. Поэтому требует закрыть уголовное производство в отношении Дронова.

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"Моя жалоба основана лишь на нарушениях норм УПК судьей и прокурорами. Эксперты так и не смогли установить скорость автомобиля Lexus. Наше ходатайство о новой экспертизе удовлетворили лишь частично и поручили ее провести тем же специалистам. Судья, не имея специальных технических знаний, сказал, что все возможности установления скорости были исчерпаны", - отметил Перепелица, передает NewsRoom.

В связи с этим адвокат попросил Харьковский апелляционный суд приобщить к делу выводы экспертов, которые были отклонены первой инстанции.

После этого участник ДТП Геннадий Дронов обратился в суд с ходатайством о перерыве в заседании. Его просьба была удовлетворена. Рассмотрение апелляционных жалоб продолжится после 13:00.

Сегодня, 14 августа, Харьковский апелляционный суд начал рассматривать апелляции Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходили обвиняемыми по делу о масштабном ДТП на улице Сумской. Оба получили по 10 лет тюрьмы. В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила пересмотра дела и 5 пять лет условного срока. Другой осужденный хочет, чтобы его оправдали, ведь виновным в аварии себя не считает.