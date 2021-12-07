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вторник, 07 декабря 2021 19:10

7-летнюю девочку насиловал и снимал в порно родственник

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7-летнюю девочку насиловал и снимал в порно родственник
В Черкассах за изнасилование 7-летней девочки и изготовление порнографии с ее участием задержали ее родственника. Фото: npu.gov.ua

В Черкассах за изнасилование 7-летней девочки и изготовление порнографии с ее участием будут судить ее родственника.

Детскую порнографию он хранил и сбывал на форумах сети DarkNet, сообщает Офис генпрокурора Украины.

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"Родственник девочки пользовался ее беспомощностью, неоднократно насиловал ребенка и производил порноконтент, который был обнаружен во время обыска", - сказано в сообщении.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

В Херсонской области 32-летний отец несколько раз изнасиловал своих малолетних дочерей.

Когда одна из девочек рассказала об этом матери - мужчина пытался совершить самоубийство.

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