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среда, 24 ноября 2021 21:04

Отец избивал и насиловал малолетних дочерей

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Отец избивал и насиловал малолетних дочерей
В Херсонской области 32-летний отец насиловал своих малолетних дочерей. Фото: t.me/dkr_npu

В Херсонской области 32-летний отец несколько раз изнасиловал своих малолетних дочерей.

Когда одна из девушек рассказала об этом матери - мужчина пытался совершить самоубийство, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Мать детей сообщила, что ее сожитель неоднократно избивал и насиловал своих малолетних дочерей. Когда женщина узнала - пыталась поговорить с мужем. Тогда подозреваемый изрезал себя строительным резаком", - говорится в сообщении.

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Сколько детей стали жертвами отца-педофила, в полиции не сообщают.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении. За изнасилование ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киевской области 45-летний мужчина насиловал своих дочерей 14 и 15 лет и снимал с ними порно, которым торговал в Даркнете.

Кроме этого, мужчина продавал девочек как проституток украинцам и иностранцам.

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