Отец избивал и насиловал малолетних дочерей

В Херсонской области 32-летний отец насиловал своих малолетних дочерей. Фото: t.me/dkr_npu

В Херсонской области 32-летний отец несколько раз изнасиловал своих малолетних дочерей.

Когда одна из девушек рассказала об этом матери - мужчина пытался совершить самоубийство, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Мать детей сообщила, что ее сожитель неоднократно избивал и насиловал своих малолетних дочерей. Когда женщина узнала - пыталась поговорить с мужем. Тогда подозреваемый изрезал себя строительным резаком", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отец в течение года насиловал 14-летнюю дочь

Сколько детей стали жертвами отца-педофила, в полиции не сообщают.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении. За изнасилование ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киевской области 45-летний мужчина насиловал своих дочерей 14 и 15 лет и снимал с ними порно, которым торговал в Даркнете. Кроме этого, мужчина продавал девочек как проституток украинцам и иностранцам.