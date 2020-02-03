54-летний мужчина скончался в окне

На Тернопольщине 54-летний мужчина застрял в оконном проеме и умер. Фото - dosie102.te.ua

В Подгайцах на Тернопольщине 54-летний мужчина застрял в оконном проеме и умер.

Тело обнаружила родственница покойного только на следующий день, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Одна из версий, которую проверяют правоохранители, мужчина решил зайти в подвал собственного частного дома. Однако ключей не было, а потому полез через небольшое окно с металлической рамой. Отверстие, в которое пытался пролезть мужчина, 50 на 60 сантиметров. Одежда погибшего зацепился за планку и поэтому он не смог выбраться", - сказано в сообщении.

Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В Краматорске Донецкой области правоохранители задержали неоднократно судимого мужчину, который застрял в оконной решетке квартиры во время ограбления. С "плена" его освобождали спасатели.